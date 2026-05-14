Mercato : le Real Madrid a fixé le prix de Fede Valverde

La cote de Fede Valverde a considérablement dégringolé à Madrid. L’Uruguayen, adoré par les Madridistas et plutôt protégé par les médias, a en quelque sorte perdu son totem d’immunité après les différents évènements de cette fin de saison. Il y a par exemple eu cette bagarre remarquée avec Aurélien Tchouameni, puis, les médias madrilènes ont précisé que ce n’était pas le premier écart de conduite en interne du milieu de terrain de 27 ans cette saison.

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Surtout, les médias qui couvrent l’actualité du Real Madrid ont expliqué que le vestiaire était plutôt du côté de Tchouameni, et qu’il y a un certain ras le bol de beaucoup de joueurs avec l’Uruguayen, qui n’aurait pas la meilleure attitude. Au point où plusieurs cadres de l’équipe souhaiteraient le voir quitter le club. Quoi qu’il en soit, l’hypothèse d’un départ prend de l’ampleur dans les journaux espagnols ces derniers jours.

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Un prix XXL

Hier, il a par exemple été question d’un intérêt du Paris Saint-Germain en Espagne, dans l’émission El Chiringuito de Jugones. Des informations démenties en France - via RMC Sport - mais les médias espagnols insistent et ce jeudi, c’est AS qui évoque des contacts entre le champion de France et l’entourage du milieu de terrain madrilène. Mais surtout, le média dévoile le prix d’un possible transfert de Valverde cet été.

Les décideurs merengues attendent ainsi une somme comprise entre 100 et 120 millions d’euros pour leur numéro 8, sous contrat à Madrid jusqu’en 2029. Seulement, pour l’instant, le joueur ne serait pas forcément enclin à un départ, et il n’aurait pas vraiment envie de quitter la capitale espagnole. Le journal rajoute aussi que Manchester City est intéressé et pourrait passer à l’attaque cet été. Affaire à suivre…