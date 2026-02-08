L’offre folle de CANAL+ pour suivre le choc de Premier League et les barrages de l’UEFA Champions League grâce à la VENTE FLASH 100% CANAL+

C’est le duel qui régale l’Angleterre ces dernières années. Luttes acharnées pour le titre, rivalité grandissante, styles de jeu différents et spectaculaires : Liverpool et Manchester City ont livré de grandes batailles. Et dès dimanche prochain, vous allez les retrouver pour un nouveau duel à couteaux tirés. A 17h30, les Reds accueilleront ainsi les Citizens, avec des objectifs variés. Pour Liverpool, il s’agit de s’accrocher au wagon de tête, dans l’optique de se qualifier pour la prochaine édition de l’UEFA Champions League.

La suite après cette publicité

Pour Manchester City, le but est de continuer à rester au plus près d’Arsenal, qui compte 6 points d’avance après 24 journées. Les deux clubs pourront compter sur leurs internationaux français en forme, Ekitike côté Liverpool et Cherki côté Man City. Au match aller, les hommes de Pep Guardiola avaient roulé sur ceux de Slot, avec une victoire 3-0, à un moment où les Reds avaient la tête dans l’eau. Le scénario sera probablement différent cette fois.

Et pour profiter de cette énorme affiche de Premier League, CANAL+ vous propose VENTE FLASH 100%CANAL+*. C’est simple, pour 19,99€/mois pendant 2 ans avec un abonnement de 24 mois*, vous avez accès à tout le sport de CANAL+ avec 100%** des matchs de l’UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League pendant 24 mois et l’intégralité de la Premier League, du TOP 14, de la Formule 1® et MOTOGP™… Et sans oublier le cinéma ultra-récent, des films incontournables ainsi que toutes les séries et documentaires CANAL+.

La suite après cette publicité

Profitez de la VENTE FLASH 100% CANAL+ jusqu’au 11 février 2026*.

Et comme vous l’avez vu, elle vous permet de voir l’UEFA Champions League, dont les barrages vont se tenir dans moins de deux semaines. Monaco-Paris SG, pour un choc 100 % français, et Benfica-Real Madrid sont les deux gros points chauds de ces barrages, diffusés en exclusivité sur CANAL+. Pour ne rien rater du football européen et de la Premier League, il ne vous reste plus qu’à vous jeter sur cette vente flash.

La suite après cette publicité

*Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine. Après 24 mois et sauf résiliation, le contrat est renouvelé pour 1 an au tarif hors promotion en vigueur (à titre indicatif au 29/01/2026 : 32.99€/mois). Modalités sur boutique.canalplus.com

**Sauf interdiction administrative de diffusion