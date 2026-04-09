La réponse amère de Raul Asencio sur Arbeloa

Le torchon brûle entre Alvaro Arbeloa et Raul Asencio. Cette semaine, la presse espagnole affirmait effectivement que le coach madrilène n’avait pas du tout apprécié certaines attitudes du joueur dans le vestiaire. Notamment lorsque le défenseur a rouspété après avoir appris qu’il n’allait pas être titulaire contre Manchester City. Et c’est pour ça qu’il ne joue plus.

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Les joueurs du Real Madrid auraient également vu d’un mauvais oeil le comportement de leur coéquipier. Et le dernier épisode de ce feuilleton risque de ne pas arranger les choses. Interrogé par un jeune fan qui lui a demandé pourquoi il ne jouait pas à la sortie de l’entraînement, Asencio a tout simplement répondu : « ça, il faut le demander à Arbeloa ». Une séquence filmée par El Chiringuito de Jugones qui fait déjà beaucoup parler en Espagne… Sur son compte X, le joueur a tenté d’éteindre l’incendie : «l’entraîneur est celui qui commande, il met et retire les joueurs. J’ai le maximum de respect envers lui et tous mes coéquipiers.»