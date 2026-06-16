Mercato : 2 clubs veulent signer André-Pierre Gignac !

Le roi de la pizza. Hier, La Provence a révélé qu’André-Pierre Gignac a ouvert une pizzeria à la française à côté de Monterrey au Mexique, où il est installé maintenant depuis 2015. Un projet né d’une idée commune avec l’un de ses cousins. Nommé Petite Canaille, l’établissement a été lancé très récemment. Mais il ne s’agit pas d’une reconversion pour APG, bien décidé à rester dans le football.

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Il y a encore quelques semaines, les médias mexicains annonçaient en chœur que le Français allait prendre sa retraite à l’issue de la saison. Une saison plutôt complexe pour l’ancien buteur de l’OM et de Toulouse. En effet, il est apparu à 34 reprises toutes compétitions confondues, dont seulement 13 fois en tant que titulaire. En ce qui concerne ses statistiques, il a marqué 3 buts et délivré 4 assists.

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APG ne veut pas s’arrêter

Gignac a connu mieux, lui qui est le meilleur buteur de l’histoire des Tigres avec 222 réalisations. Malgré cela, le club mexicain ne lui a pas proposé la prolongation de contrat qu’il espérait alors que son bail touche à son terme. Il ne lui a pas non plus offert une reconversion au sein du club. À 40 ans, Gignac ne désespère pas et attend un coup de fil avant la reprise fixée au 25 juin.

L’Équipe précise d’ailleurs qu’il a refusé un rôle de consultant dans des médias français et mexicains, pour être prêt si les Tigres faisaient appel à lui. Mais il n’écarte pas non plus d’autres écuries. Le quotidien sportif précise que Boca Juniors, qui le courtise depuis des années, et le Club América sont sur le coup. APG n’est pas décidé à raccrocher.