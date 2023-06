La belle offre de l’Inter Miami à Lionel Messi

C’est officiel : Lionel Messi ne jouera plus au PSG la saison prochaine. Reste à savoir maintenant où le génie argentin va poser ses valises. Si le FC Barcelone et Al Hilal sont énormément évoqués dans les médias, l’Inter Miami est également bien présent dans la course. Le septuple Ballon d’or aurait même reçu une offre formelle de franchise de la MLS, selon des informations de MARCA.

Il s’agirait d’un contrat assez long, d’au moins trois saisons, avec un montant économique "raisonnable" pour le numéro 10 de l’Albiceleste. Une offre qui serait toutefois loin des 600 millions d’euros par an offerts par le club saoudien. La Pulga serait évidemment le joueur le mieux payé de la ligue américaine. Il s’agirait donc de la deuxième offre formelle que Messi reçoit. Reste à voir le positionnement du Barça, qui est pour l’instant la priorité du champion du monde 2022, malgré les difficultés financières des Blaugranas.

