Angers : Saïd Chabane évoque l’avenir de Sofiane Boufal

Homme fort du Maroc à la Coupe du Monde, il ne fait quasiment aucun doute que Sofiane Boufal ne continuera pas longtemps du côté d’Angers. Une tendance confirmée par son président, Saïd Chabane, au micro de Prime Video.

« Deux clubs du Moyen-Orient se sont positionnés pour Sofiane Boufal, avec des offres intéressantes pour lui et pour nous. Maintenant, on a pas encore discuté avec le joueur pour en connaître la volonté de rester en Europe, de rester à Angers ou de partir. Nous on aimerait bien tous les garder, mais à un moment le chant des sirènes… », a ainsi concédé l’homme de tête du SCO.

