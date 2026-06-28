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Ligue 1

Mercato Rennes : trois nouvelles pistes en défense

Par Jordan Pardon
1 min.
Mousa Al-Tamari @Maxppp

Avec le départ de Jérémy Jacquet à Liverpool, Rennes va devoir se renforcer derrière. D’après Ouest-France, les dirigeants bretons seraient très actifs sur le mercato et exploreraient plusieurs pistes. Il y a déjà le défenseur anglais de Toulouse, Charlie Cresswell, qui serait également pisté par Crystal Palace et d’autres clubs anglais / allemands. Le joueur de 23 ans serait valorisé autour de 25 millions d’euros. Reste à savoir si Rennes aura les reins assez solides pour dépenser cette somme sur un défenseur.

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Ouest-France cite deux autres noms : celui de Yerson Mosquera, international colombien de Wolverhampton dont le contrat court jusqu’en 2030. Le défenseur de 25 ans ferait partie des options étudiées par le Stade Rennais. L’international nigérian Emmanuel Fernandez (24 ans) fait aussi partie de la liste, lui qui évolue aux Glasgow Rangers. D’autres profils, dont les identités n’ont pas filtré, seraient aussi ciblés. En attaque, nous vous révélions ces derniers jours que Rennes visait Eliezer Mayenda de Sunderland.

Pub. le - MAJ le
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