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La réaction hystérique de Fayza Lamari sur les sifflets contre Mbappé

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Wilfrid, Kylian et Fayza @Maxppp
Real Madrid 2-0 Oviedo

Hier soir, Kylian Mbappé (27 ans) était attendu au tournant à Madrid. Le Français, remplaçant au coup d’envoi, est entré en jeu face à Oviedo. Il a notamment délivré une passe décisive à destination de Jude Bellingham (2-0). Mais l’attaquant tricolore a aussi dû faire face à ses propres supporters, qui l’ont sifflé.

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Le Français n’a pas eu spécialement de réaction, lui qui s’attendait certainement à un tel accueil. En revanche, sa mère, Fayza Lamari, a réagi. Présente en tribunes, elle s’est «mise à rire hystériquement quand le Bernabéu a hué son fils» sur les images captées par DAZN Espagne. Nul doute que cela fera parler de l’autre côté des Pyrénées, où certains médias ont pointé du doigt KM10 lorsqu’il a rigolé dans sa voiture en quittant l’entraînement quelques minutes après la bagarre entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde. Le capitaine des Bleus a d’ailleurs précisé qu’il n’était pas là quand les faits se sont produits.

Pub. le - MAJ le
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