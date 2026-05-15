La réaction hystérique de Fayza Lamari sur les sifflets contre Mbappé

Hier soir, Kylian Mbappé (27 ans) était attendu au tournant à Madrid. Le Français, remplaçant au coup d’envoi, est entré en jeu face à Oviedo. Il a notamment délivré une passe décisive à destination de Jude Bellingham (2-0). Mais l’attaquant tricolore a aussi dû faire face à ses propres supporters, qui l’ont sifflé.

La suite après cette publicité

Le Français n’a pas eu spécialement de réaction, lui qui s’attendait certainement à un tel accueil. En revanche, sa mère, Fayza Lamari, a réagi. Présente en tribunes, elle s’est «mise à rire hystériquement quand le Bernabéu a hué son fils» sur les images captées par DAZN Espagne. Nul doute que cela fera parler de l’autre côté des Pyrénées, où certains médias ont pointé du doigt KM10 lorsqu’il a rigolé dans sa voiture en quittant l’entraînement quelques minutes après la bagarre entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde. Le capitaine des Bleus a d’ailleurs précisé qu’il n’était pas là quand les faits se sont produits.