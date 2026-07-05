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Ligue 1

OM : Twente passe à l’offensive pour Jeffrey De Lange

Par Sasha Nahon
1 min.
Jeffrey de Lange @Maxppp

Jeffrey De Lange pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Selon L’Équipe, le FC Twente a entamé des discussions avec le club phocéen pour tenter de rapatrier le gardien néerlandais de 28 ans. Doublure de Gerónimo Rulli depuis deux saisons, De Lange souhaite retrouver une place de titulaire. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, il est ouvert à un départ afin de relancer sa carrière.

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Le club néerlandais, quatrième d’Eredivisie la saison dernière et qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa, connaît bien le portier, qui y a déjà évolué par le passé. Déjà convoité par Lille lors du précédent mercato estival, Jeffrey De Lange semble cette fois se rapprocher d’un retour aux Pays-Bas. Les premiers contacts entre Twente et Marseille ont été établis, mais les négociations restent à poursuivre avant un éventuel accord.

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