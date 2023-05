OM : les dessous de la rumeur Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Cette saison, et après un été mouvementé avec l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs et d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille réussit une belle saison. A quelques encablures de la fin de saison, les Phocéens sont deuxièmes et ils auront l’occasion de mettre leur principal poursuivant, Lens, à quatre points en les battant à Bollaert samedi prochain.

Il n’en demeure pas moins que les rumeurs vont bon train sur la Canebière. On parle bien sûr de l’arrivée et de départ de joueurs, mais maintenant aussi d’une valse des entraîneurs. Selon les dernières histoires parues, Igor Tudor est dans les petits papiers de la Juventus Turin. Toutefois, les dirigeants de la Vieille Dame ont expliqué que Massimiliano Allegri serait toujours en poste la saison prochaine.

Zidane sur le banc ? Fantaisiste selon l’OM

C’est dans ce contexte, que le week-end dernier, Marca a lâché une véritable bombe : Zinedine Zidane pourrait rebondir à l’Olympique de Marseille. Le quotidien espagnol explique que le Français est toujours suivi par son ancien club, la Juventus - encore elle, mais aussi par le Paris Saint-Germain, qui ne cesse de le courtiser ardemment depuis de longues années maintenant.

Le journal ibérique explique la rumeur Olympique de Marseille par la forte proximité avec sa ville natale sans tellement aller plus loin. Dans l’entourage du joueur, on estime, comme l’avait déjà expliqué Samir Nasri, qu’il pourrait être attiré par un projet intéressant. Comprendre par là, avec un nouvel investisseur extrêmement puissant. Ce qui est encore loin d’être le cas. Du côté du club, on s’étonne un peu de cette rumeur et on l’explique par la volonté de mettre une pression supplémentaire sur Carlo Ancelotti, qui a perdu ce mardi contre la Sociedad, avant la demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Zidane à l’OM, cela ne sera donc pas pour tout de suite…