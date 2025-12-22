Menu Rechercher
PSG : un médecin annonce un retour plus vite que prévu pour Matvey Safonov

Matvey Safonov @Maxppp

Le 19 décembre dernier, le Paris Saint-Germain annonçait que son héros Matvey Safonov était rentré du Qatar blessé. «Matvey Safonov souffre d’une fracture de la main gauche, suite au match face à Flamengo. Un nouveau point sera fait d’ici 3 à 4 semaines.» Un coup dur pour celui qui a offert la Coupe Intercontinentale aux Rouge et Bleu. Cependant, certaines voix en Russie annoncent que le portier reviendra bien avant les quatre semaines évoquées par le club de la capitale. C’est le cas du médecin du sport, Nikita Karlitsky.

«Ce genre de blessure guérit très bien, surtout qu’il s’agit d’une blessure au bras. Je doute donc fortement qu’il lui faille plus de trois semaines pour se rétablir. Après quatre semaines, il pourra jouer sans aucune restriction. Parfois, on peut baisser les bras, et si ce n’est qu’une petite déchirure, on n’est pas obligé d’attendre la guérison. Mais comme Safonov est gardien de but, il peut s’entraîner et rester en bonne condition physique. Il pourra reprendre les exercices de gardien d’ici une semaine et demie à deux semaines : jongler, travailler sa sensibilité. Quatre semaines, c’est le maximum. Mais il pourrait revenir sur le terrain plus tôt», a-t-il déclaré à MatchTV.

