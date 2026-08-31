Le PSG pourrait vivre une dernière journée de mercato plus active que prévu

Comme prévu, l’été du Paris Saint-Germain aura été particulièrement animé sur le marché des transferts, avec une direction parisienne qui a beaucoup travaillé pour remodeler son effectif sans jamais perdre de vue sa ligne directrice. Le club de la capitale a notamment frappé fort avec les arrivées de Maghnes Akliouche en provenance de Monaco pour 50 M€, de Mika Godts depuis l’Ajax pour 45 M€ et de Ferran Torres en provenance du FC Barcelone pour 45 M€, mais aussi de Lucas Digne. À ces recrues se sont ajoutés plusieurs retours de prêt, avec Gabriel Moscardo, Renato Sanches et Yoram Zague, ainsi que l’arrivée libre d’Alessandro Longoni. Dans l’autre sens, Paris a également réalisé une importante opération de dégraissage, avec notamment les départs de Randal Kolo Muani et, surtout, Bradley Barcola vers Liverpool pour une opération pouvant atteindre 145 M€ bonus compris. Ibrahim Mbaye doit également rejoindre Aston Villa pour environ 55 M€, tandis que le PSG a poursuivi sa politique de valorisation de ses joueurs et de maîtrise de sa masse salariale.

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Sur le terrain, cette nouvelle version du PSG n’a toutefois pas encore totalement trouvé son rythme de croisière. Le début de saison apparaît plus poussif que ce que pouvaient laisser espérer les ambitions du champion de France, avec un collectif encore en rodage et plusieurs nouveaux visages qui doivent prendre leurs repères dans les principes de Luis Enrique. Les mouvements enregistrés cet été ont profondément modifié certaines hiérarchies offensives, notamment après les départs de Barcola et Mbaye, et la direction parisienne reste attentive aux opportunités susceptibles d’apporter une véritable plus-value. Paris avait également étudié la possibilité de renforcer sa défense avec un joueur central polyvalent, tandis que le dossier du gardien avait été activé avec Zion Suzuki avant que la piste ne tombe à l’eau. Pour autant, le club refuse toujours de recruter pour recruter. Les pistes explorées ces dernières semaines, comme celles menant à Éli Junior Kroupi, Adil Hamdani ou Laciné Megnan, témoignent davantage d’une volonté d’anticiper l’avenir que d’une obligation de boucler coûte que coûte une opération supplémentaire.

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24 heures qui peuvent bouger ?

Mais cette philosophie pourrait être mise à l’épreuve dans les toutes dernières heures du mercato. Alors que le Paris Saint-Germain semblait se diriger vers une fin de marché relativement calme, la journée de mardi pourrait finalement réserver quelques mouvements supplémentaires. La priorité demeure offensive, notamment parce que les départs récents ont encore réduit les solutions disponibles dans le secteur et que le staff parisien souhaite conserver suffisamment de profondeur pour aborder une saison particulièrement chargée. Le PSG continue de surveiller plusieurs situations et pourrait se positionner si une opportunité correspondant réellement aux critères fixés par la direction venait à se présenter. Rien n’indique pour l’heure qu’une recrue soit certaine, mais le contexte peut rapidement évoluer lors d’une dernière journée de mercato où les clubs accélèrent, les joueurs deviennent disponibles et certaines négociations bloquées depuis plusieurs jours peuvent soudainement se débloquer. Paris dispose encore de temps pour observer le marché et pourrait se montrer plus actif que prévu si les conditions deviennent favorables.

Cette dernière ligne droite concerne également le sens des départs, avec Renato Sanches toujours en attente d’une solution. Le Portugais ne s’entraîne plus avec le groupe professionnel de Luis Enrique et travaille avec les Espoirs, tandis que le PSG est disposé à faciliter son départ alors qu’il lui reste une année de contrat. Les marchés du Moyen-Orient ou de la Turquie, qui ferment plus tard que plusieurs championnats européens, offrent encore des possibilités pour régler ce dossier. Une éventuelle sortie pourrait par ailleurs libérer de l’espace dans l’effectif et modifier les possibilités parisiennes dans les dernières heures. À cela s’ajoute la perspective de voir certains dossiers offensifs prendre une tournure inattendue. Le PSG n’a pas prévu de transformer cette dernière journée en course effrénée, mais la succession des départs et les besoins apparus lors de ce début de saison pourraient pousser Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi à rester en alerte jusqu’au bout. Le marché parisien pourrait donc connaître un dernier coup d’accélérateur avant de définitivement refermer ses portes.