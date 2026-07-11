Coupe du Monde 2026 : des centaines d’enfants prénommés Erling Haaland au Pérou

La popularité d’Erling Haaland dépasse largement les frontières de l’Europe. Alors que l’attaquant norvégien s’apprête à disputer un quart de finale de Coupe du Monde 2026 face à l’Angleterre après avoir marqué les esprits avec déjà 7 réalisations dans la compétition, son nom inspire désormais certains parents au Pérou. Selon les données communiquées par le registre national de l’état civil péruvien et relayées par La Nación, plusieurs centaines de nouveau-nés ont été baptisés en hommage au buteur de Manchester City. Au total, 468 enfants portent à présent simplement le prénom « Haaland », tandis que 91 autres ont reçu le nom complet « Erling Haaland ». Une tendance qui s’est particulièrement accélérée après son doublé décisif face au Brésil (2-1), synonyme de qualification historique pour la Norvège.

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Le phénomène n’est toutefois pas nouveau dans un pays où les exploits des grandes stars du ballon rond influencent régulièrement les choix des familles. Le porte-parole du service de l’état civil péruvien, Ivan Torres, a expliqué que les figures majeures du football deviennent souvent une source d’inspiration pour les parents à la recherche de prénoms originaux. Avant Haaland, d’autres icônes avaient déjà marqué les registres : 3 402 Péruviens portent ainsi le prénom Messi, dont 292 avec l’identité complète de Lionel Messi, tandis que Cristiano Ronaldo compte 1 185 homonymes dans le pays. Le phénomène touche également les nouvelles générations avec 1 241 personnes prénommées Yamal, alors que Neymar reste largement en tête avec 33 809 homonymes recensés.