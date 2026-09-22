Totti a refusé des offres du Genoa et Côme à 48 ans

Légende de l’AS Roma, Francesco Totti a terminé sa carrière à 41 ans en 2017. Portant le maillot de l’AS Roma pendant 24 ans, le milieu offensif a disputé 787 matches pour 307 buts. Vainqueur de la Serie A en 2001 et de la Coupe du monde 2006 avec l’Italie, Francesco Totti (49 ans) a écrit une autobiographie, « Au-delà. On prend sa retraite et il peut arriver n’importe quoi. Et ensuite, il faut bien le raconter ». Dedans, il est revenu sur des offres du Genoa et de Côme qu’il a refusées à 48 ans.

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« J’ai dit non à la Serie A. J’ai dit non au Genoa. J’ai dit non à Côme. J’avais 48 ans. Des équipes m’ont contacté, elles me faisaient hésiter. Elles m’inquiétaient. Au final, la conclusion était toujours la même, une question que je me posais : est-il possible de jouer pour une autre équipe que la Roma ? J’avais 48 ans, mais l’âge finit par s’estomper. On ralentit, certes, mais le pied, lui, ne vieillit pas, tout le monde est d’accord : pas besoin de Botox. La Roma, c’était l’essentiel. Pas le problème, et ça ne le sera jamais. La trahison sportive n’a pas d’âge, qu’on ait 18 ou 48 ans», a-t-il déclaré.