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Ligue 1

L1 : la programmation TV de la 31e journée

Par Allan Brevi
1 min.
Le ballon de la Ligue 1. @Maxppp

La programmation de la 31e journée de Ligue 1 est désormais connue. Les hostilités débuteront le vendredi 24 avril avec une affiche entre Brest et Lens à 20h45. Le lendemain, l’Olympique Lyonnais recevra Auxerre à 17h sur beIN SPORTS 1, avant le déplacement du Paris Saint-Germain à Angers à 19h. Toulouse accueillera Monaco en soirée (21h05) pour clôturer la journée du samedi.

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Dimanche 26 avril, Lorient ouvrira la journée face à Strasbourg à 15h, avant un multiplex à 17h15 comprenant Rennes-Nantes, Paris FC-Lille et Le Havre-Metz. Enfin, le choc entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice viendra conclure cette 31e journée en prime time, à 20h45.

Le programme TV complet :

Vendredi 24 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Stade Brestois 29 – RC Lens

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Samedi 25 avril 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1
Olympique Lyonnais – AJ Auxerre

Samedi 25 avril 2026 à 19h00 sur Ligue 1+
Angers SCO – Paris Saint-Germain

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Samedi 25 avril 2026 à 21h05 sur Ligue 1+
Toulouse FC – AS Monaco

Dimanche 26 avril 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
FC Lorient – RC Strasbourg Alsace

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Dimanche 26 avril 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
Stade Rennais FC – FC Nantes
Paris FC – LOSC Lille
Le Havre AC – FC Metz

Dimanche 26 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Olympique de Marseille – OGC Nice

Pub. le - MAJ le
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