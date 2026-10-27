Ballon d’Or 2026 : Kylian Mbappé était à deux doigts de gagner !

« J’ai toujours eu l’idée que le Ballon d’Or devait récompenser un joueur différent. Bien sûr qu’il y a le cadre collectif, c’est important. Le football est un sport collectif. Mais c’est un trophée individuel. Et l’idée que j’ai du Ballon d’Or est celle de l’époque Messi et Ronaldo. On ne le donne jamais à des joueurs standards, mais à des joueurs différents. Et je pense avoir fait des choses différentes cette année. Donc, je considère que je peux le gagner ». À plusieurs reprises ces dernières semaines, Kylian Mbappé s’est clairement présenté comme un candidat crédible pour gagner ce Ballon d’Or 2026.

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Il n’a certes pas gagné de trophée majeur, mais il a été le meilleur buteur de la Liga (25 buts), de la Ligue des Champions (15 buts) et de la Coupe du Monde (10 buts). Et dans un contexte où aucun gros favori ne ressortait, le Bondynois avait ses chances. Mais c’est finalement Harry Kane qui a été élu. Une nouvelle déception pour la vedette du Real Madrid donc, qui peut tout de même se rassurer avec une deuxième place devant Lamine Yamal. C’est d’ailleurs son meilleur classement.

Mbappé était tout près…

Et comme l’a indiqué le rédacteur en chef de France Football Vincent Garcia, Mbappé n’était pas très loin…« Cette année, il y avait plusieurs prétendants sérieux. Les deux plus proches, ce sont les deux premiers, Harry Kane et Kylian, ça se joue à pas grand chose. L’écart de points entre Kane et Mbappé est moindre que celui entre Rodri et Vinicius en 2024, et c’était 41 points, ce qui n’est vraiment pas beaucoup. Ça s’est joué à vraiment pas grand chose entre Harry Kane et Kylian », a-t-il d’abord lancé sur L’Equipe du soir.

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« Mbappé a fait une très bonne campagne. Il a su bien expliquer et bien mettre dans la tête des gens et des jurés, parce que ça s’est joué à pas grand-chose. Il a su valoriser ce qu’il avait fait dans une année de Coupe du Monde. La preuve, ça s’est pas joué à grand-chose. […] Kylian a longtemps mené la course. Harry Kane est revenu, ça s’est joué à très peu de points. J’ai pu anticiper le résultat, je le voyais en direct, c’est pour ça que je n’ai pas eu d’émotions particulières », a-t-il conclu. Pas de chance…