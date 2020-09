OL : Maxence Caqueret évoque son changement de statut

Produit de la formation lyonnaise, Maxence Caqueret (20 ans) est en train de se faire une place dans le onze de départ de l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain met tout le monde d'accord match après match, lui qui a un gros volume de jeu et une sacrée vision de jeu. Interrogé par L'Equipe, il a évoqué son changement de statut, lui qui était encore sur le banc il y a quelques semaines et qui a enchaîné en Ligue des Champions.

«C'est sûr que ce sont des matches de très haut niveau. Si on m'avait dit ça au début de l'année, je n'y aurais pas cru. C'était magnifique à jouer. Mon travail a fait que j'ai pu être aligné et faire de bons matches. C'était un rêve de faire mes premiers pas en Ligue des champions, je rêvais de la jouer. J'étais fier. C'est vrai que mon statut a changé, le fait d'être devenu un titulaire, c'est un nouveau truc. Mais je le vis bien, et je vais continuer de tout faire pour jouer tous les matches.» Les pieds sur terre, Caqueret, qui a avoué qu'il avait un peu douté quand il est sorti du onze, veut avancer pas à pas à Lyon.