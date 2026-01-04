CAN 2025, Maroc : Ayoub El Kaabi, le charpentier devenu roi de la bicyclette !

Certains l’ont découvert lors de cette CAN, d’autres avaient déjà entendu parler de lui lorsqu’il avait terminé, de loin, meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence avec l’Olympiacos. D’autres encore, suiveurs du football africain, avaient cerné son potentiel lorsqu’il avait roulé sur le CHAN 2018 avec le Maroc. Depuis, Ayoub El Kaabi en a fait du chemin et s’est forgé, tout seul, une carrière assez impressionnante, empilant les buts sur le continent africain, en Asie et désormais en Europe.

Son histoire n’est plus vraiment à présenter. Avant de devenir l’attaquant qu’il est aujourd’hui, Ayoub El Kaabi a grandi dans le quartier populaire de Derb Milla, non loin de Casablanca. À l’époque, absolument rien ne le prédestinait à une carrière de haut niveau. Il avait arrêté l’école au collège et avait commencé à travailler comme charpentier pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. En parallèle, il joue au football du côté du Racing Club Marocain, où il débute en tant que latéral gauche. Mais très vite, son talent face au but commence à faire parler. À l’entraînement, il bluffe son monde, tout comme les équipes adverses. Au point d’attirer l’œil de certains clubs de première division.

De latéral gauche à buteur

« Ayoub, alors moi je peux bien en parler parce que j’étais entraîneur du FUS quand il jouait au RAC de Casablanca. D’ailleurs, j’ai souhaité le recruter au FUS de Rabat. Pour l’anecdote, c’était le président du RSB Berkane (Fouzi Lekjaa à l’époque) qui me l’a piqué au dernier moment, et il a bien fait car après ça, il avait mis, je crois, 20 buts en championnat et avait été meilleur buteur du CHAN », confiait à ce sujet Walid Regragui. Très vite, El Kaabi devient une machine à marquer, enchaînant les pions dans les clubs marocains, avec notamment 23 buts en 38 matches avec le RS Berkane. Convoqué pour le CHAN avec l’équipe locale, il empile les buts dans une compétition que le Maroc remporte. Son nom attire alors l’attention d’Hervé Renard, sélectionneur du Maroc à ce moment-là. En pleine pénurie de numéro 9, Ayoub El Kaabi est convoqué en équipe A pour le Mondial 2018. Déjà une très belle histoire pour le buteur marocain, encore amateur quelques mois auparavant.

Conscient de l’importance de surfer sur la vague, et malgré le souhait des supporters marocains de le voir signer en Europe, El Kaabi accepte un contrat XXL en Chine au Hebei Fortuna, où il évolue notamment avec Ezequiel Lavezzi ou encore Javier Mascherano. S’il trouve le chemin des filets là-bas, l’éloignement familial ne lui réussit pas et il se ferme aussi, indirectement, les portes de la sélection pendant un moment. Désireux de se relancer après un beau chèque encaissé, il revient au Wydad Casablanca où il explose tout sur son passage : 36 buts en 60 matches et un retour en sélection marocaine. On se dit alors qu’il est parti pour s’installer durablement, mais il peine encore à confirmer avec le maillot des Lions de l’Atlas, malgré des buts spectaculaires, dont plusieurs bicyclettes.

Le champion de la bicyclette !

Après le Wydad, il fait enfin le grand saut en Europe à 28 ans, signant du côté d’Hatayspor en Turquie. Là-bas, même son de cloche : El Kaabi plante but sur but et termine avec 26 buts en 54 matches. Son aventure se termine brutalement au moment du séisme qui frappe la région d’Antakya et détruit quasiment le club. Miraculé - le tremblement de terre ayant détruit son appartement - l’international marocain décide de partir et choisit… Al-Sadd au Qatar, malgré de nombreuses offres en Europe. Un choix, une nouvelle fois décrié, qui lui ferme les portes de l’équipe nationale alors qu’il avait pourtant grandement participé à la qualification pour le Mondial 2022. « C’est un parcours atypique et je pense que c’est le meilleur exemple pour les jeunes Marocains, le parcours de résilience d’Ayoub. C’est quelqu’un qui a joué dans les catégories amateurs, qui était charpentier de métier, qui a joué arrière gauche à un moment donné et qui a été repositionné attaquant. Je me rappelle pourquoi je voulais le recruter : il avait mis deux buts en Coupe du Trône face à mon équipe, et on sentait le talent brut. C’est quelqu’un qui a eu des hauts et des bas, mais qui n’a jamais abandonné. Ayoub, par exemple, c’est quelqu’un que je n’ai pas convoqué pour la Coupe du monde 2022 alors qu’il avait fait les qualifications, et il n’a rien dit. Il s’est battu, il a retravaillé, il a fait de bons choix de clubs et aujourd’hui, c’est l’attaquant de l’équipe nationale et ça marche bien pour lui. Comme quoi, le travail et le silence, comme il l’a fait, prouvent toute l’humilité qu’il a. Quand je parlais d’humilité tout à l’heure, si je peux donner un mot pour décrire Ayoub El Kaabi, c’est humilité », détaillait Walid Regragui à son sujet.

L’humilité, c’est effectivement ce qui caractérise Ayoub El Kaabi, qui depuis quelques mois s’est fait une place dans le groupe du Maroc. Et s’il empile les buts à l’Olympiacos depuis trois ans (76 buts en 123 matches), le buteur de 32 ans était attendu pour passer un cap en sélection, lui qui n’avait encore jamais marqué en compétition officielle. Remplaçant lors du premier match, il a bousculé la hiérarchie en inscrivant une bicyclette face aux Comores qui a fait le tour du monde (il en a d’ailleurs marqué plus d’une vingtaine dans sa carrière). En confiance, il a récidivé face à la Zambie et sera assurément attendu face à la Tanzanie.

En quête d’un tueur devant le but depuis très longtemps, le Maroc espère l’avoir trouvé lors de cette CAN. « Il sait d’où il vient, il sait où il veut aller et c’est un super mec humainement. Quand je ne l’ai pas pris à la Coupe du monde, il n’a jamais rien dit. Il a dit : “OK coach, j’accepte, je vais travailler pour revenir plus fort.” Et c’est ce qu’il a fait. Pour les jeunes Marocains qui n’ont pas fait de centre de formation, qui sont charpentiers ou autre, le rêve est possible. Et quand on peut permettre à des enfants de rêver, il faut valoriser ce genre de joueurs. Ayoub, aujourd’hui, tout à l’heure on parlait de Brahim Diaz : Ayoub fait aussi partie de ces joueurs qui vont faire rêver des jeunes Marocains. Je suis très fier de lui et je pense que c’est un joueur exemplaire », concluait Walid Regragui. Le rêve pourrait continuer en cas de bonne performance face à la Tanzanie. Il pourrait également conforter sa première place au classement des buteurs de cette CAN en cas de but. Réponse ce dimanche à 17h.