Patrick Videira, Le Mans : « j’ai dit à Vitinha d’y aller doucement »
Le Mans a bien cru pouvoir réaliser un joli coup au Parc des Princes. Opposés au Paris Saint-Germain ce samedi soir, les hommes de Patrick Videira ont réussi à revenir au score, provoquant une immense joie sur le banc manceau. Mais cette euphorie a été de courte durée. Car dans la foulée de cette égalisation, Luis Enrique a décidé de faire entrer simultanément quatre de ses cadres pour reprendre le contrôle de la rencontre. Un choix qui a complètement changé la physionomie du match, finalement remporté par les Parisiens (3-1).
Interrogé sur cette séquence après la rencontre, Patrick Videira a préféré en rire, racontant notamment un échange savoureux avec Vitinha. «Je peux vous dire ce que j’ai dit à Vitinha. Je suis allé le voir et lui ai dit : "Vitinha, va doucement s’il te plaît !" On a pu avoir un petit sourire ensemble, mais c’est exactement ça. Vous savez que c’est du lourd qui va entrer. Tu te dis que c’est très bien, qu’on a égalisé, mais derrière il reste énormément de temps, il va falloir garder cette rigueur», a raconté l’entraîneur manceau avec humour.
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