La presse s’enflamme du retour en grâce du RC Lens, Marcus Thuram a déjà un projet avec Zidane

Le RC Lens retrouve des couleurs

« La renaissance », c’est la grande Une de L’Équipe ce matin après la victoire du RC Lens contre Lyon (2-1). Pour le quotidien sportif, le constat est clair : les Sang et Or ont enfin retrouvé ce qui faisait leur force ces dernières saisons, avec de l’agressivité, un pressing haut et une vraie volonté de jouer vers l’avant. Pour la première de Yannick Cahuzac à domicile, Lens a peut-être livré son match référence de la saison. Et Florian Thauvin a encore été déterminant, avec deux passes décisives pour Florian Sotoca et Matthieu Udol. Pour sa première titularisation de la saison en Ligue 1, Sotoca a retrouvé le chemin des filets, lui qui n’avait disputé que 17 petites minutes en championnat. Un message envoyé à son entraîneur : le vétéran ne veut pas se contenter d’un rôle dans le vestiaire. En face, l’OL a vécu une soirée compliquée, battu pour la première fois de la saison et très peu dangereux offensivement. Pire encore, Loïs Openda est sorti sur blessure, une inquiétude supplémentaire pour Paulo Fonseca.

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Thuram joue gros pour retrouver les Bleus

En Italie, la Gazzetta dello Sport s’intéresse au cas de Marcus Thuram, qui va devoir frapper fort avec l’Inter pour espérer retrouver l’équipe de France. Écarté par Zinédine Zidane lors du dernier rassemblement, l’attaquant tricolore affiche un bilan décevant sous le maillot bleu, avec seulement trois buts en 35 sélections, malgré des performances bien plus convaincantes en club. Mais Thuram a encore des arguments à faire valoir. Le Français va devoir profiter des prochaines semaines pour enchaîner les bonnes prestations et envoyer un signal fort au sélectionneur. Pour la Gazzetta, l’objectif est clair : obliger Zidane à revoir sa position. Dans une attaque française où la concurrence est particulièrement relevée, Thuram sait qu’il devra continuer à performer en Italie pour ne pas laisser la porte des Bleus se refermer.

Michael Carrick réclame un verdict rapide pour City

On file en Angleterre, où l’affaire financière visant Manchester City continue de faire parler. Selon Sky Sports, Michael Carrick réclame une résolution rapide de ce dossier explosif ! L’entraîneur de Manchester United, directement concerné par les batailles pour le titre face aux Citizens, veut enfin obtenir des réponses claires. Reconnu coupable de manquements graves aux règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018, City conteste les conclusions et a fait appel. Une affaire qui ravive forcément des souvenirs du côté des Red Devils, qui pensaient tenir le titre après leur victoire face à Sunderland en 2012, avant de voir City leur arracher la couronne grâce au but d’Agüero dans le temps additionnel contre QPR. Carrick reconnaît que cette affaire l’a personnellement affecté et insiste sur la nécessité d’un verdict rapide, même si une décision ne changera jamais les émotions vécues sur le terrain. De son côté, Enzo Maresca défend les Citizens et l’héritage laissé par Pep Guardiola. En attendant l’issue de l’appel, le feuilleton est loin d’être terminé outre-Manche.