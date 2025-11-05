Tottenham : Udogie menacé à l’arme à feu par son ancien agent

Le défenseur de Tottenham Destiny Udogie aurait été victime d’une menace avec une arme à feu de la part de son ancien agent, selon les révélations du Sun. L’incident se serait produit début septembre, alors que le joueur marchait dans une rue très fréquentée de Londres avec un ami. L’altercation aurait éclaté après qu’Udogie a informé son agent qu’il ne souhaitait plus collaborer avec lui. La police est intervenue vers 23h le 6 septembre, avant d’arrêter le suspect, âgé de 31 ans, deux jours plus tard. Ce dernier est poursuivi pour possession d’arme à feu avec intention, chantage et conduite sans permis.

Le club londonien a indiqué apporter tout son soutien au joueur et à sa famille, tout en refusant de commenter davantage une affaire toujours en cours. Aucun blessé n’a été signalé, mais selon une source citée par The Sun, cet épisode a provoqué un véritable choc pour le joueur. Malgré ce traumatisme, le latéral gauche italien de 21 ans a repris la compétition rapidement, disputant notamment le match de Ligue des Champions contre Copenhague ce mardi soir (4-0).