PSG : des gilets jaunes dans le parcage des ultras parisiens à Strasbourg

Des gilets jaunes ont fait leur apparition dans le parcage parisien ce samedi à la Meinau, à l’occasion de la rencontre entre le RC Strasbourg et le PSG. Plusieurs supporters ont ainsi affiché ce symbole emblématique du mouvement social qui avait marqué la France à partir de l’automne 2018 et qui continue de battre son plein ces dernières semaines. Une nouvelle prise de position des ultras parisiens qui avaient déjà montré leur solidarité avec les étudiants le weekend dernier au Parc des Princes.

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🔴🔵 Gilets jaunes en parcage parisien, @RMCsport #RMCLive #RCSAPSG https://t.co/n7PzNHOq9I — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) October 17, 2026

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Cette présence intervient alors qu’une mobilisation nationale est organisée ce 17 octobre contre la vie chère et la hausse des prix, avec des appels à manifester lancés par différents collectifs, des lycéens et des syndicats. Le retour des gilets jaunes est notamment évoqué dans plusieurs villes françaises, dont Strasbourg, où des rassemblements ont actuellement lieu aux quatre coins du pays. Une actualité sociale qui s’invite jusque dans les tribunes du football français.