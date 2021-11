France-Kazakhstan : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Objectif qualification ! L'équipe de France accueille le Kazakhstan au Parc des Princes, à l'occasion de la 7e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 20h45). En cas de succès face à la lanterne rouge, les Bleus seraient assurés de terminer premiers du groupe D et de pouvoir remettre leur titre en jeu au Qatar en fin d'année prochaine (21 novembre-18 décembre 2022).

Pour ce match, disputé 6 ans après les attentats de Paris, qui ont fait 131 victimes, dont Manuel Dias aux abords du Stade de France pendant France-Allemagne, Didier Deschamps choisit d'aligner un 3-4-1-2 avec son capitaine Hugo Lloris dans le but. La défense à trois sera composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez, avec la surprise Kingsley Coman à droite et Théo Hernandez à gauche comme pistons. Dans l'entrejeu, on retrouve N'Golo Kanté et Adrien Rabiot, alors que devant, Antoine Griezmann se place derrière le duo Karim Benzema-Kylian Mbappé.

Les compositions d'équipes :

France : Lloris - Koundé, Upamecano, L.Hernandez - Coman, Kanté, Rabiot, T.Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé

Kazakhstan : Pokatilov - Bystrov, Yerlanov, Marochkin, Alip, Taikenov - Tapalov, Kuat, Zharynbetov - Aimbetov, Omirtayev