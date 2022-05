OM : Jorge Sampaoli a pris sa décision

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas si je serai là ou pas la saison prochaine, je n'y pense pas pour l'instant ». Il y a quelques jours seulement, Jorge Sampaoli laissait clairement la porte ouverte à un départ de l'OM. De quoi en inquiéter plus d'un du côté de la ville sudiste, surtout quand on connaît le tempérament fort et impulsif de l'Argentin, dont la stabilité dans un club n'est pas vraiment le mot d'ordre.

L'ancien coach de l'Albiceleste sera-t-il là la saison prochaine ? Et bien la réponse devrait être positive si on se fie aux informations du quotidien L'Équipe ce lundi. C'est Jorge Sampaoli qui sera le coach de l'OM la saison prochaine, notamment suite à la qualification de l'équipe pour la Ligue des Champions. Pablo Longoria comptait sur lui quoi qu'il arrive, mais c'est l'Argentin qui devait avoir le dernier mot.

La prolongation avance

Les discussions pour la prolongation de son contrat, qui expire en 2023, avancent, et les deux hommes s'entendent particulièrement bien, notamment parce que l'Espagnol a toujours soutenu l'Argentin publiquement et en interne, même dans les moments difficiles, ce qui a été du goût de ce dernier. Mais l'ancien de Valence sait que son coach attend une équipe compétitive pour la saison prochaine et la Ligue des Champions.

Quoi qu'il en soit, les deux parties sont faites pour s'entendre, et le journal nous indique que les deux parties sont très proches d'un accord sur le plan financier. Très à l'aise du côté de Marseille et fan de la ville, Sampaoli a donc bien l'intention de continuer l'aventure pour au moins un an encore. Gros ouf de soulagement sur la Canebière !