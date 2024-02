OL : Orel Mangala, une recrue qui vous veut du bien

Le juste milieu. Cette saison, tous les entraîneurs qui se sont succédés sur le banc de l’Olympique Lyonnais ont cherché la bonne formule dans l’entrejeu. Mais lors de la première partie de saison, ils n’ont pas forcément eu les joueurs qu’il fallait sous la main. Hormis la bonne surprise Mahamadou Diawara, Ainsley Maitland-Niles, qui ne correspondait pas au profil désiré par Laurent Blanc, ou Paul Akouokou, recruté en toute fin de mercato après avoir essuyé plusieurs échecs sur d’autres dossiers, n’ont pas réussi à s’imposer dans le coeur du jeu. Cet hiver, la cellule de recrutement a donc voulu rectifier le tir en offrant à Pierre Sage des recrues adaptées à ses besoins et qui pourraient apporter un peu plus d’équilibre au onze et à l’effectif de l’OL plus largement.

La suite après cette publicité

Après un long bras de fer avec Rennes, Nemanja Matic (35 ans) a débarqué le 27 janvier. Quelques jours plus tard, les pensionnaires du Groupama Stadium ont poussé pour mettre la main sur Orel Mangala. Si le Belge de 25 ans était conquis à l’idée de rejoindre l’écurie rhodanienne, il a fallu travailler un peu plus pour convaincre Nottingham Forest. Un club qui avait déboursé 13 millions d’euros en 2022 pour l’arracher à Stuttgart. Auteur de 31 matches toutes compétitions confondues lors de sa première année en Premier League, dont 24 en tant que titulaire (1 but, 1 assist), l’ancien joueur d’Anderlecht, Dortmund et Hambourg a démarré cet exercice 2023-24 dans la peau d’un titulaire.

À lire

CdF : Pierre Sage a tranché entre Perri et Lopes

Un investissement important financièrement

En effet, il a débuté 21 rencontres sur les 22 jouées avec Forest cette saison (1 but). Après une dernière représentation le 30 janvier face à Arsenal (70 minutes jouées), il a tiré sa révérence avant de prendre un avion en direction de Lyon. Une fois la visite médicale passée avec succès, les Gones ont officialisé la nouvelle. «L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée en prêt du milieu de terrain international belge, Orel Mangala, en provenance de Nottingham Forest, jusqu’au 30 juin 2024. Ce prêt payant d’un montant de 10M£ (environ 11,7M€) s’accompagne d’une option d’achat de 15M£ (environ 17,5M€) à laquelle pourra s’ajouter un maximum de 3M£ de bonus (environ 3,5M€) ainsi que d’un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert.»

La suite après cette publicité

Au total, si toutes les options et bonus sont levés (ce qui fait peu de doute), Lyon déboursera 32,7 M€. Un investissement énorme et record. Mais cela ne semble pas faire peur au joueur, qui en a vu d’autres. Interrogé par le site officiel du club, il a évoqué ses grandes ambitions : «l’OL est un gros club avec un beau palmarès, un beau stade. J’ai hâte de jouer. Plus jeune, j’aimais Benzema, Juninho et Michel Bastos. L’OL, ça ne se refuse pas. C’est un beau club avec une belle histoire, ça a été un choix rapide. Je suis en forme, je suis prêt à jouer, je me sens bien physiquement et mentalement, et je suis prêt à relever le défi.» Il est aussi prêt à apporter son envie et toutes ses qualités à sa nouvelle équipe. Quelles sont-elles justement ?

Un milieu aux nombreuses qualités

Contacté par nos soins, un proche du Diable Rouge (12 sélections) nous a confié : «Orel est un très bon footballeur. Il a beaucoup de qualités comme son jeu de passe, son volume de jeu, sa capacité à récupérer les ballons, à se projeter. Il a un rôle un peu box to box ou il peut jouer devant la défense (…) Il pourra aider l’OL à atteindre ses objectifs. Son expérience sera importante. Il va faire énormément de bien (…) C’est un leader dans l’état d’esprit. Il ne fait pas forcément de grands gestes pour se montrer. C’est le genre de joueur qui répond sur le terrain, qui donne envie aux autres de courir et faire les efforts avec lui.»

La suite après cette publicité

Au milieu de terrain, le Belge ne devrait donc pas avoir de mal à trouver sa place. «Ce que j’aime bien avec lui, c’est sa capacité d’adaptation. Il sait s’adapter au coéquipier avec lequel il est associé au milieu. Il sait aussi s’adapter par rapport à son adversaire. C’est là où il est très fort. Je pense qu’il sera très complémentaire avec Nemanja Matic ou Corentin Tolisso. Il sera aussi capable d’encadrer, d’épauler et de conseiller les jeunes de part sa gentillesse, son côté grand frère qu’il a naturellement en lui (…) Il est fin tactiquement donc naturellement, il sera pertinent dans les conseils et les encouragements.»

Une intégration qui ne posera pas de problème

Ce qui lui permettra de s’intégrer dans un vestiaire lyonnais où certains ont connu des difficultés d’adaptation dans un passé plus ou moins récent. Bon camarade, il n’aura, a priori, pas de problème pour se faire une place. A Nottingham Forest, le vestiaire est "déçu" de perdre un footballeur et "super gars" nous a-t-on fait savoir. Cela va dans le sens de ce que l’un de ses proches nous a dit à son sujet. «Humainement, c’est un gars super marrant. Il est très drôle, chambreur et ouvert d’esprit. Je pense que ce sont des qualités qui peuvent aider un groupe, que ce soit à l’OL ou en Belgique. Sa capacité d’adaptation et ce qu’il véhicule humainement peuvent faire de lui un excellent élément dans ce groupe.»

La suite après cette publicité

Un groupe où il prend petit à petit ses marques. Présent dans les tribunes aux côtés de Saïd Benrahma et du directeur sportif David Friio dimanche soir lors de l’Olympico, Mangala, qui n’était pas qualifié pour cette rencontre, a rejoint ses nouveaux partenaires dans le vestiaire pour fêter la victoire comme il se doit. En ce qui concerne les entraînements, le Belge a fait plutôt bonne impression. «Tout se passe très bien. C’est un super mec. Il connaît déjà certains joueurs. Il est très heureux d’avoir signé à Lyon, où il a été bien accueilli par tout le monde et les supporters», nous a confié une source au sein du club lyonnais.

Pierre Sage évoque son rôle

En conférence de presse mardi après-midi, Pierre Sage, lui aussi, a semblé conquis par son nouveau joueur. «Orel Mangala aura un rôle différent de Nemanja Matic. Nemanja garde le ballon et s’engage moins dans la profondeur. Ce sont des profils complémentaires, que ce soit dans un milieu à trois ou à quatre. Les renversements de jeu ont été des passes positives pour nous face à Marseille. Jake O’Brien l’a très bien fait, comme Nemanja.» Le coach, les joueurs et le club : tout le monde est séduit pour le moment par Mangala. C’est aussi le cas du joueur, qui a refusé plusieurs approches cet hiver et qui est ravi d’être dans une ville et un club qu’il apprécie nous a confié son entourage. L’histoire d’amour qui a donc tout pour être belle entre Lyon et le Belge de 25 ans.