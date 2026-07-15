Coupe du Monde 2026 : Jude Bellingham a giflé Valentin Barco au coup de sifflet final

La tension est montée d’un cran au coup de sifflet final de la demi-finale de Coupe du Monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine (1-2). Alors que les esprits étaient déjà échauffés après une rencontre très engagée et marquée par une forte rivalité entre les deux nations, Jude Bellingham a été aperçu dans une altercation avec Valentín Barco. Des images diffusées après le match montrent le milieu anglais adressant une gifle à l’arrière de la tête du jeune défenseur argentin, un geste qui pourrait faire l’objet de nouvelles discussions.

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jude Bellingham was seen slapping Valentin Barco on the back of his head after the FT whistle. pic.twitter.com/HhrtjxwBjZ — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) July 15, 2026

Cette scène intervient après une rencontre particulièrement électrique, quelques instants après l’élimination cruelle des Three Lions, renversés dans les dernières minutes par les champions du monde en titre. Frustrés par ce scénario, les Anglais ont vu leurs espoirs de finale s’envoler face à une Argentine qui retrouvera l’Espagne pour tenter de conserver sa couronne mondiale. Les images de l’après-match risquent désormais d’alimenter la polémique autour de cette rencontre déjà chargée en tensions.