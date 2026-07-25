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Argentine : Lionel Messi aurait pu jouer pour le Brésil

Par Allan Brevi
1 min.
Leo Messi avec l'Argentine @Maxppp

Lionel Messi aurait pu être… Brésilien ! C’est en tout cas ce que révèle une enquête relayée par le média brésilien Globo. En retraçant l’arbre généalogique de la famille maternelle de la star argentine, l’historien italien Fiorenzo Santini a découvert qu’un de ses arrière-grands-pères, Arderigo Cuccittini, est né en 1904 à Ribeirão Preto, dans l’État de São Paulo. Ses parents, immigrés italiens arrivés au Brésil à la fin du XIXe siècle, s’étaient installés dans l’intérieur paulista avant de rejoindre définitivement l’Argentine en 1905.

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L’enquête met également en lumière un détail surprenant : Cuccittini serait né au Brésil à la suite d’une erreur administrative lors de l’enregistrement de la famille, leur nom d’origine ayant été modifié à leur arrivée sur le territoire. C’est ensuite en Argentine que cette branche familiale s’est développée, donnant naissance au grand-père puis à la mère de Lionel Messi. Une découverte qui offre un éclairage inédit sur les origines du champion du monde 2022, dont une partie de l’histoire familiale est finalement intimement liée au Brésil, bien avant son destin sous le maillot de l’Albiceleste.

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