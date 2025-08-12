Menu Rechercher
Super Coupe UEFA

Tottenham : Vicario vole au secours de Gigio Donnarumma

Par Maxime Barbaud
1 min.
Gianluigi Donnarumma @Maxppp
Guglielmo Vicario et Gianluigi Donnarumma se connaissent bien. Le second est le remplaçant du premier en équipe d'Italie. Les deux hommes auraient dû s'affronter en finale de Supercoupe d'Europe entre le PSG-Tottenham (ce mercredi 21h), si le Parisien avait prolongé son contrat. Au lieu de cela, les négociations n'ont jamais abouti et le club français a décidé de recruter Lucas Chevalier pour préparer la suite, tout en forçant Donnarumma à se trouver une porte de sortie, sous peine de passer une saison blanche.

Luis Enrique l'a même laissé à Paris où il s'entraîne à part. Cette situation rend bien triste le portier des Spurs, lequel a apporté son soutien à son compatriote et capitaine. «Oui, j'ai lu qu'il ne serait pas là, c'est mon capitaine avec l'Italie, j'ai une excellente relation avec lui. C'est à lui et à son club de trouver la meilleure solution pour son avenir. Je lui souhaite le meilleur.» Donnarumma peut au moins se rassurer avec ça. Il a le pays derrière lui dans cette période délicate.

Super Coupe UEFA
PSG
Tottenham
Gianluigi Donnarumma
Guglielmo Vicario

