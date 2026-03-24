Atlético de Madrid : le message d’adieu d’Antoine Griezmann

C’était pressenti, c’est désormais officiel : Antoine Griezmann rejoindra la MLS et Orlando City à l’été 2026. Après plus de 20 ans du côté de l’Espagne (Real Sociedad, Barcelone et Atlético), le joueur de 35 ans va s’envoler pour les États-Unis dans les prochaines semaines. Mais avant, il terminera la saison sous les couleurs de l’Atlético, club dans lequel il est resté pendant neuf ans (2014-2019, puis 2021 à aujourd’hui). Après l’officialisation de son futur départ en Major League Soccer, le Français s’est adressé aux fans rojiblancos.

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« Il n’est pas facile de mettre des mots sur ce que je ressens, car ce club est ma maison et vous êtes ma famille. Ce fut un parcours incroyable, ponctué de matchs inoubliables, de buts, de joies et d’une passion que seuls ceux qui vivent l’Atleti peuvent comprendre. Mais laissons, pour l’instant, l’avenir à l’avenir : car je ne pars pas encore. Il me reste des mois à passer sous ce maillot, des mois pour tout donner dans notre stade et à l’extérieur, pour soulever cette Coupe du Roi (face à la Real Sociedad, le 18 avril) et pour rêver d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Nous avons encore de nombreuses occasions d’être heureux devant nous. Je veux que chaque minute qui me reste ici soit un hommage à ce blason. Le meilleur reste à venir. Nous le ferons comme toujours : ensemble. Mon présent reste rojiblanco jusqu’au dernier souffle de cette saison 2026. Et mon cœur le restera pour toujours », a-t-il indiqué auprès du média du club colchonero.