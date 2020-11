Angel Di Maria veut prolonger au PSG

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria l'a mainte fois répété. Il veut terminer sa carrière en Europe au PSG, avant de retrouver le Rosario Central de ses débuts. À 32 ans, l'Argentin ne semble pas encore en avoir terminé en France et souhaite prolonger l'aventure, comme il l'a expliqué à la sortie de la rencontre face au Stade Rennais (3-0), durant laquelle il a inscrit un doublé, ce samedi soir au micro de Canal +.

«Je suis très content, très heureux, j’ai toujours dit que le PSG était un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi, du président, des dirigeants, et de tout le monde. Je me sens bien et je fais de mon mieux ici. Je l’ai déjà dit, je veux finir ma carrière en Europe à Paris, mais cela ne dépend pas seulement de moi. Cela dépend aussi du club.» D'après nos informations, le numéro 11 parisien est en discussions avec sa direction pour une prolongation de deux ans.