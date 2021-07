OL : Jeff Reine-Adélaïde a refusé un nouveau prêt à Nice

Prêté à l'OGC Nice la saison dernière, Jeff Reine-Adélaïde est de retour à l'Olympique Lyonnais (sous contrat jusqu'en juin 2024). Si l'international Espoirs tricolore n'a disputé que 19 rencontres sous le maillot rouge et noir (15 en Ligue 1 et 4 en Ligue Europa), avec 1 but et 4 passes décisives à la clé, avant de connaître une fin de saison précoce en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en février, les Aiglons avaient bien l'intention de le conserver. Présent sur les ondes de RMC Sport, l'attaquant lyonnais a ainsi confié avoir refusé un nouveau prêt à Nice pour s'imposer l'OL sur le long terme.

«J'ai eu l'opportunité de revenir à Nice de rester à Nice sous la forme d'un prêt mais j'ai refusé. Après mes deux blessures au genou, je souhaite avoir plus de stabilité et me poser dans un club sur la durée. Juninho a également joué un grand rôle en prenant constamment de mes nouvelles et en exprimant sa confiance ainsi que celle du club.»