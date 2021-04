PSG : Mauricio Pochettino déclare sa flamme à Kylian Mbappé

Après la belle déclaration de Neymar envers Kylian Mbappé, c'est au tour de Mauricio Pochettino de complimenter l'attaquant français. Dans un podcast pour BT Sport où il était interrogé par Rio Ferdinand, il a rendu hommage à son jeune joueur et a mis en avant la facilité de travailler avec lui. Un véritable hommage juste avant de jouer contre le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

«Il est très facile de travailler avec lui. Il a 22 ans, mais il est si mature. Dans son esprit, il s’agit de travailler dur, de jouer et de marquer des buts. La communication est fluide entre nous, son espagnol est fantastique, et son anglais incroyable. Il est très, très humble, c’est un garçon adorable. Il est impossible de ne pas l’aimer. Sur le terrain, il est incroyable. Je pense qu’il est le joueur le plus facile à gérer que j’ai jamais eu à entraîner depuis 11-12 ans que je travaille en tant que coach», a expliqué le coach argentin.