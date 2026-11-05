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Harry Kane prolonge avec le Bayern Munich

Par Maxime Barbaud
1 min.
Harry Kane @Maxppp

Dix jours après avoir remporté le Ballon d’Or, une autre grande nouvelle concerne Harry Kane. Le buteur anglais vient de prolonger son contrat avec le Bayern Munich, alors que celui-ci s’achevait en juin prochain. A 33 ans, il a signé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029.

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Unser Weltfußballer bleibt! ❤️

Der FC Bayern verlängert mit 𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 𝑲𝒂𝒏𝒆 bis 2029.🌪️📝
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«J’aime tellement être joueur du FC Bayern, a réagi l’Anglais dans le communiqué de l’écurie bavaroise. J’aime ce club, les fans, l’Allianz Arena – nous avons une équipe fantastique, et avec Vincent Kompany, un grand entraîneur.» Pour rappel, l’attaquant a fini la saison précédente avec 73 buts inscrits toutes compétitions confondues. Il en a déjà marqué 10 en 14 matchs dans cet exercice.

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