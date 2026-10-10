Tottenham : Xavi Simons a repris les études

Le milieu offensif de Tottenham, Xavi Simons, profite de sa convalescence pour préparer la suite de sa carrière. Blessé au genou et victime d’une rupture des ligaments croisés en avril dernier contre Wolverhampton, l’international néerlandais de 23 ans a été admis au programme Crossover Into Business d’Harvard : une formation à distance destinée aux sportifs professionnels pour les accompagner dans leurs projets entrepreneuriaux pendant et après leur carrière. « Le football reste ma priorité, mais je veux aussi continuer à apprendre et à progresser en dehors des terrains », a-t-il expliqué sur LinkedIn.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Xavi Simons has been enrolled into the Crossover into Business program at Harvard Business School while recovering form his ACL injury. https://t.co/FZm9S9VwRK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 8, 2026

Simons souhaite notamment mieux comprendre les enjeux économiques du football et échanger avec des professionnels issus d’autres secteurs. Ces dernières semaines, il s’est rendu aux États-Unis, où il a notamment visité Harvard à Boston et rencontré plusieurs figures du sport américain, dont Jayson Tatum, joueur des Boston Celtics, et David Pastrňák, capitaine des Boston Bruins. Recruté par Tottenham en provenance de Leipzig pour environ 60 millions d’euros l’an dernier, le Néerlandais avait inscrit six buts et délivré sept passes décisives en 43 rencontres avant sa blessure, qui l’a également privé de la Coupe du Monde avec sa sélection.