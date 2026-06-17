CdM 2026, EdF : il y avait penalty sur Kylian Mbappé

Hier soir, à la 58e minute de la rencontre France - Sénégal, les Bleus, qui rentraient en lice pour la Coupe du Monde 2026, peinaient à trouver la faille face au bloc des Lions de la Téranga. Kylian Mbappé croyait d’ailleurs obtenir un penalty en ayant pris l’avantage sur son vis-à-vis. Sadio Mané revenait très rapidement sur le buteur tricolore, mais l’arbitre Alireza Faghani, a immédiatement indiqué un six mètres. Sollicitée par la VAR, l’équipe arbitrale a ensuite analysé l’action sous plusieurs angles. Les images ont montré que Mané ne touchait pas l’attaquant français en premier, mais qu’un léger contact intervenait ensuite au niveau de la cuisse de la star de 27 ans. Le penalty aurait donc pu être sifflé.

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« L’attaquant initie le contact » a cependant expliqué Alireza Faghani au micro du stade. D’après les arbitres, il s’agissait de la bonne décision à prendre. « Le contact, s’il existe, reste très léger et ne mérite pas un pénalty. L’arbitre dit vrai dans son analyse, c’est Kylian Mbappé qui initie le contact et non Sadio Mané ». Cet avis n’a pas dû plaire au joueur du Real Madrid qui s’est réveillé, puisqu’il a inscrit un doublé par la suite (66e, 90+6). Quoiqu’il en soit, Mbappé n’a pas eu besoin d’obtenir un coup de pied arrêté pour enflammer la toile.