Menu Rechercher
Commenter 12
Amicaux Club

L’OM annonce un match de gala contre Bilbao

Par Aurélien Macedo
1 min.
Genesio @Maxppp

Défiant demain à 20h le Yammassoukro FC dans le cadre de son stage en Côte d’Ivoire, l’Olympique de Marseille aura fort à faire durant sa préparation. Alors que les prochains matches ne sont pas encore connus, on sait toutefois quelle sera la dernière rencontre disputée par les Phocéens dans cette préparation.

La suite après cette publicité

Le dimanche 9 août, l’Olympique de Marseille recevra les Basques de l’Athletic Club au Stade CEPAC Vélodrome. Contre le club de Bilbao, les Marseillais tenteront de finir la préparation en beauté puis ils lanceront leur saison de Ligue 1 contre Strasbourg le vendredi 21 août.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Amicaux Club
Bilbao
Marseille

En savoir plus sur

Amicaux Club Amicaux Club
Bilbao Logo Athletic Bilbao
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier