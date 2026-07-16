L’OM annonce un match de gala contre Bilbao
Défiant demain à 20h le Yammassoukro FC dans le cadre de son stage en Côte d’Ivoire, l’Olympique de Marseille aura fort à faire durant sa préparation. Alors que les prochains matches ne sont pas encore connus, on sait toutefois quelle sera la dernière rencontre disputée par les Phocéens dans cette préparation.
Un match de gala pour le retour au CEPAC VELODROME 🏟️ ✨— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 16, 2026
L'Olympique de Marseille recevra l'Athletic Bilbao le 09/08 à 17h30 🔥 pic.twitter.com/laJwoTXOQf
Le dimanche 9 août, l’Olympique de Marseille recevra les Basques de l’Athletic Club au Stade CEPAC Vélodrome. Contre le club de Bilbao, les Marseillais tenteront de finir la préparation en beauté puis ils lanceront leur saison de Ligue 1 contre Strasbourg le vendredi 21 août.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Équipe de France : la remarque d’Ousmane Dembélé qui a agacé les Bleus à la mi-temps face à l’Espagne
Dembélé agacé, Mbappé au fond du trou… les nouvelles révélations sur le fiasco des Bleus contre l’Espagne
Explorer