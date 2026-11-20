Les liens qui unissent la Ligue 1 et le continent africain ne sont plus à démontrer. Le championnat de France est l’une des passerelles privilégiées par les joueurs africains au début de leur carrière et de nombreuses équipes françaises se développent en Afrique en créant des académies ou en passant des partenariats avec des formations locales. Aujourd’hui, LFP Media, la filiale commerciale de la LFP, annonce le lancement d’une nouvelle marque destinée à promouvoir encore plus la L1 en Afrique.

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«Une passion déjà massive, un potentiel de croissance unique

L’Afrique entretient une relation profonde avec le football professionnel français. Aujourd’hui, 287 joueurs issus du continent évoluent en Ligue 1 McDonald’s et en Ligue 2 BKT. Ils incarnent un lien sportif, culturel et émotionnel qui se transmet de génération en génération. Cette passion se confirme dans les études d’audience : selon GlobalWebIndex, la Ligue 1 McDonald’s affiche la plus forte progression d’intérêt parmi les cinq grands championnats européens dans les pays africains analysés. Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille figurent par ailleurs parmi les quatre clubs européens préférés en Afrique francophone, selon une récente étude menée avec l’institut Episto. Elle se mesure aussi chaque jour sur les réseaux sociaux. Avec 18 millions d’abonnés, l’Afrique constitue la première communauté mondiale de LFP Media. Sur Facebook, plus d’un fan de la Ligue 1 McDonald’s sur deux se trouve sur le continent. Ligue 1 Africa transforme cette affinité en une expérience de marque plus forte, plus locale et plus régulière, autour de trois leviers complémentaires : l’événementiel, les médias et le digital.

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Créer des rendez-vous qui font vibrer les supporters

Organisé avec CANAL+, diffuseur de la Ligue 1 McDonald’s en Afrique subsaharienne, le Trophée des Académies reviendra pour une troisième saison. Les deux premières éditions, remportées par Dakar Sacré-Cœur puis le Toulouse FC, ont déjà rassemblé 16 millions de téléspectateurs et généré 100 millions d’impressions digitales. De nouvelles sélections seront organisées dans plusieurs pays africains à la fin de la saison 2026/2027, avant un tournoi final réunissant également des académies françaises de renom. Tout au long de la saison, des fan zones et diffusions publiques permettront de faire vivre les grandes affiches de Ligue 1 McDonald’s dans une ambiance collective. Une première activation a déjà réuni des supporters à Yaoundé, au Cameroun, pour le Choc des Lumières entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. En 2027, un Trophy Tour fera voyager le trophée de Ligue 1 dans plusieurs pays africains, avec des expériences conçues pour permettre aux fans de découvrir de plus près l’un des symboles forts du championnat. Le eLigue 1 Tour, disputé sur EA FC 27, poursuivra également son expansion après une édition kényane qui a attiré plus de 5 000 inscrits. De nouveaux pays accueilleront cette compétition pensée pour engager les jeunes communautés à travers l’esport et des formats interactifs.

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Faire de la Ligue 1 McDonald’s une conversation quotidienne dans les médias africains

Créé pour renforcer la présence éditoriale du championnat, le Ligue 1 Media Club fédère déjà une quarantaine de partenaires, parmi lesquels RFI, Pulse, wiwsport, 532, Sport News Africa et L’Observateur. Ce réseau donnera davantage d’écho aux clubs, aux joueurs et aux grandes affiches, tout en guidant les supporters vers les diffuseurs officiels dans chaque pays. LFP Media accélère en parallèle le déploiement de commentaires radio locaux sur les meilleures rencontres de chaque journée. Cinq radios francophones et anglophones ont déjà rejoint le dispositif, dont Sporty FM au Ghana et au Kenya, Canal 2 au Cameroun et 2STV au Sénégal. Parler aux fans dans leurs langues, avec leurs codes et leurs créateurs. Déjà déployé en Afrique subsaharienne francophone et au Maghreb, le community management dédié s’étend désormais aux publics anglophones. Les contenus seront adaptés dans huit langues locales : swahili, peul, wolof, lingala, bambara, nouchi, camfranglais et lari. La nouvelle ligne éditoriale mettra au premier plan les joueurs africains des championnats français, les communautés de supporters et les histoires qui relient la Ligue 1 McDonald’s au continent, avec des formats pensés pour les usages et les cultures locales. LFP Media lance également le Ligue 1 Creators Club. Aux côtés de talents comme Cheikh Footstyle et Ultimate Kombo, ce programme développera des contenus natifs et des collaborations capables de mobiliser les audiences francophones et anglophones, d’accroître la visibilité de la Ligue 1 McDonald’s et de valoriser ses diffuseurs officiels.

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Ligue 1 Africa : une marque pour une relation toujours plus proche

Plus qu’une signature, Ligue 1 Africa porte une promesse : permettre aux supporters de vivre la Ligue 1 McDonald’s toute l’année, dans leur ville, sur leurs écrans et au cœur de leurs communautés. En réunissant ces initiatives sous une identité commune, LFP Media donne une nouvelle dimension à son engagement sur le continent, aux côtés de ses diffuseurs officiels CANAL+, SuperSport et beIN SPORTS, de ses partenaires média et des créateurs locaux».