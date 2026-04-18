L’émotion folle de Frank Lampard après la montée de Coventry en Premier League

Frank Lampard n’a pas caché son émotion après avoir mené le Coventry City à une montée historique en Premier League, 25 ans après la dernière apparition du club dans l’élite. À l’issue du match nul décroché sur la pelouse de Blackburn (1-1), validé par l’égalisation tardive de Bobby Thomas, l’entraîneur anglais est revenu sur une aventure qu’il considère déjà comme l’une des plus marquantes de sa carrière. Face aux médias, Lampard a laissé parler ses émotions dans un discours très personnel : « je suis fier. Parfois, tous les entraîneurs ne parlent que des joueurs, mais je suis fier, et je suis fier de moi-même, du staff et des garçons. »

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L’ancien entraîneur de Chelsea et d’Everton a ensuite insisté sur la dimension humaine et collective de ce succès : « c’est donc l’un de mes plus grands accomplissements. J’ai eu la chance de faire partie de grandes équipes de Chelsea. Remporter la Ligue des Cchampions et les championnats nationaux était incroyable. Parfois, je pouvais remercier Didier Drogba ou John Terry pour cela. » Désormais, il estime que ce retour en Premier League avec Coventry, dans ce contexte particulier, rivalise avec les plus grands accomplissements de sa carrière de joueur et d’entraîneur.