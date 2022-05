Wolfsbourg se sépare de Florian Kohfeldt

Annoncé à travers un communiqué, ce dimanche, le VfL Wolfsbourg et l’entraîneur Florian Kohfeldt ont mis fin à leur coopération d’un commun accord. «Nous avons poursuivi et intensifié l’analyse de la saison le samedi soir et le dimanche matin et, en fin de compte, nous avons également dû nous demander dans quelle mesure une coopération ultérieure serait résiliente. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous serions exposés à une situation de pression dès le début, ce qui signifierait un fardeau trop lourd pour l’équipe, l’entraîneur et le club. Pour cette raison, nous avons convenu ensemble dans des discussions confiantes et honnêtes de mettre fin à la coopération», a notamment déclaré Jörg Schmadtke, directeur général du VfL, avant d'ajouter.

«Nous regrettons ce développement et tenons à remercier Florian Kohfeldt de nous avoir aidés dans une situation difficile et d’avoir pris les bonnes mesures pour assurer la rétention de la classe. Nous lui souhaitons le meilleur et sommes convaincus qu’il ira dans son sens en tant qu’entraîneur». Arrivé fin octobre en tant qu’entraîneur principal, Florian Kohfeldt a finalement terminé la saison à la douzième place avec Wolfsbourg, auteur d'un nul à domicile (2-2) contre le Bayern Munich lors de l'ultime journée.