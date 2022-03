Barça : Joan Laporta apporte son soutien à l'Ukraine

Dans une vidéo publiée ce jeudi par le compte officiel du club, le président du FC Barcelone Joan Laporta a apporté son soutien à l'Ukraine, victime des opérations militaires actuellement menées par la Russie. Le dirigeant catalan rappelle que le club est solidaire avec le peuple ukrainien, à qui il souhaite la bienvenue en Espagne, où il pourra trouver refuge.

«Au nom du FC Barcelone, j'aimerais exprimer notre soutien et solidarité envers le peuple ukrainien. Dès que nous avons eu l'opportunité de visiter l'Ukraine, nous avons remarqué l'affection de plusieurs fans du Barça dans ce pays. Nous avons 28 socios et une penya à Kiev, rassemblant plusieurs centaines de membres qui représentent les valeurs du Barça. Dans notre club, nous avons également des athlètes et ex-athlètes ukrainiens qui ont participé à l'enrichissement de l'histoire du FC Barcelone. Pour toutes les personnes subissant l'horreur d'une guerre injustifiable, sachez que nous sommes avec vous et nous aiderons les Ukrainiens qui viendront se réfugier dans notre pays. Ukrainiens, le FC Barcelone est avec vous ! Arrêtons la guerre !»