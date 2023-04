Manchester City en pole position pour Jude Bellingham

Courtisé par les plus grands clubs d’Europe, Jude Bellingham sera bien l’attraction numéro une de ce mercato d’été. Alors qu’une tendance d’une finale à trois entre le Real Madrid, Manchester United et Manchester City semble se dégager, les Skyblues tiendraient la corde selon The Mirror.

La suite après cette publicité

La publication britannique indique que la surface financière du club citizen pourrait bien faire la différence sur le dossier. Alors que l’impact de Kalvin Phillips est assez neutre depuis son arrivée l’été dernier, et qu’İlkay Gündoğan semble bien plus proche d’un départ que d’une prolongation à l’heure actuelle, le club anglais serait prêt à proposer une somme supérieure à 145 millions d’euros au Borussia Dortmund. Une somme sur laquelle le Real Madrid pourrait difficilement s’aligner, à moins d’une vente d’Aurélien Tchouaméni cet été. De son côté, Manchester United ne devrait pas jouer un rôle menaçant sur le dossier tant que le processus de vente du club n’aura pas avancé.

À lire

Chelsea : Levi Colwill sur les tablettes de Liverpool et Manchester City