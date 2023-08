OL : Laurent Blanc fait le point sur le mercato et confirme pour Nuamah

Au sortir d’un 0-0 morne face à Nice, l’OL a glané ce dimanche son premier point de la cuvée 2023-24 en Ligue 1. Alors que Laurent Blanc a fait part de sa satisfaction suite à ce résultat, le technicien des Gones a également été sollicité au micro de Prime Vidéo sur le mercato rhodanien. «Le mercato ? Tous les entraîneurs savent qu’il peut se passer n’importe quoi jusqu’à la fin du mercato, tu as peur qu’à tout moment une offre arrive. On est soumis à cela. On ne peut pas faire ce qu’on avait prévu de faire. Le club fait tout pour essayer de prendre des joueurs, j’espère qu’on va réussir.»

Interrogé sur les dossiers chauds Bradley Barcola et Ernest Nuamah, l’ancien coach du PSG est resté mystérieux pour le premier alors qu’il a rassuré pour le second : «Est-ce que Bradley Barcola sera là contre Paris ? Vous verrez (rires). Nuamah ? Il sera à Lyon, il est déjà à Lyon d’ailleurs. Je pense qu’il sera officiellement joueur lyonnais la semaine prochaine. Il va nous amener ce qu’il est capable d’amener, il est plein de gaz, plein de jus. C’est un très jeune joueur. Il va nous amener un peu de concurrence devant. C’est une bonne chose d’amener de la concurrence, pour tout le monde. Plus il y aura de concurrence, mieux ce sera.»