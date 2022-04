JT Foot Mercato : les dossiers brûlants qui affolent le Real Madrid

La suite après cette publicité

Le mercato estival du Real Madrid promet d'être agité

Malgré son souhait de rester au club, Marco Asensio pourrait bien quitter la Casa Blanca. Le Real serait aussi partant pour voir son joueur rester, mais les dirigeants proposent un contrat longue durée avec le même salaire qu'aujourd'hui, ce qui ne convient pas au numéro 11 du Real Madrid. L'AC Milan, la Juventus et Newcastle sont intéressés pour le recruter. D'après AS, Isco aurait trouvé un accord avec le Betis Séville pour deux saisons et une troisième en option. Le club andalou chercherait également à s'offrir le Madrilène Dani Ceballos. Dans le sens des arrivées, Antonio Rüdiger serait proche de trouver un accord avec le club madrilène. Par contre, sur le dossier Aurélien Tchouaméni, ça se complique. En effet, d'après nos informations, Liverpool veut devancer le Real pour s'offrir le milieu français. Des contacts ont déjà eu lieu entre les Reds et l'entourage du joueur.

Un club s'active pour s'offrir Mauricio Pochettino

Puisque l'été voit souvent une grande valse des entraîneurs, un potentiel départ d'Antonio Conte pour le PSG pourrait laisser la place à un certain Mauricio Pochettino. Son passage à Tottenham a marqué le club londonien, qui serait prêt à le faire revenir cet été, selon The Sun. Le coach argentin a l'avantage de bien connaître la maison, mais surtout il est l'un des seuls à pouvoir faire rester Harry Kane, d'après le journal anglais. Le tabloïd ajoute une autre information qu'on imagine mal se réaliser. Pochettino ne viendrait pas seul sur le banc des Spurs puisqu'il pourrait ramener avec lui Marquinhos, actuel capitaine du PSG.

Un milieu de terrain du PSG affole le marché

Faisant partie des indésirables du Paris Saint-Germain, Julian Draxler peine toujours à se faire sa place dans le club de la capitale. Selon L'Équipe, une longue liste de prétendants a vu le jour pour offrir au milieu de terrain parisien plus de temps de jeu. Le Séville FC s'était déjà manifesté il y a quelque temps, mais d'autres écuries seraient maintenant sur les rangs. Surtout en Allemagne, avec le Borussia Dortmund, le Hertha Berlin ainsi que le Bayer Leverkusen. Une aubaine pour Paris qui cherche à se débarrasser de lui après plusieurs tentatives ratées ces dernières années.