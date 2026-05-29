Nice - Saint-Étienne : les compositions officielles

Après un piteux 0-0 lors du match aller, Nice et Saint-Étienne se retrouvent pour le barrage retour qui décidera de qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. Si les Aiglons auraient pu bénéficier d’un avantage à jouer dans leur enceinte de l’Allianz Riviera, le huis clos décrété après les incidents face à Metz lors de la 34e journée les oblige à jouer sans leurs supporters.

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Claude Puel a dû composer son 4-2-3-1 avec plusieurs absents. Boudaoui est out à cause du protocole commotion suite à son choc mardi soir, et Abdi n’a pas été libéré par la Tunisie. Pour remplacer le milieu algérien, ce sera le jeune Coulibaly, auteur d’un bon match la semaine dernière en finale de coupe de France, qui sera associé à Sanson dans le double pivot. Wahi fait son retour en pointe. Louchet sera numéro 10 et Cho est repositionné en tant qu’ailier droit. Philippe Montanier utilise le même dispositif que son homologue niçois. Ce sera la même composition que lors du match aller. Le trio d’attaque est composé de Cardona à droite, Davitashvili à gauche et Stassin en 9. La défense centrale est assurée par Le Cardinal et Bernauer.

Les compositions officielles :

Nice : Diouf - Clauss, Oppong, Bah, Mendy - Coulibaly, Sanson - Cho, Louchet, Bard - Wahi

Saint-Étienne : Larsonneur - Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Appiah - Gadegbeku, Kanté - Cardona, Boakye, Davitashvili - Stassin