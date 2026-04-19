Serie A : la Juventus s’impose contre Bologne

Quatrièmes du classement de Serie A, la Juventus s’est imposé tranquillement face à Bologne (8e) pour le compte de la 33e journée du championnat italien. Une rencontre durant laquelle les Bianconeri ont rapidement pris les devants, grâce à un centre de Kalulu pour la tête de Jonathan David, auteur de son sixième but de la saison en Serie A (2e). Dominateurs en première période (14 tirs à 7, 57% de possession), les hommes de Luciano Spalletti ont finalement attendu la deuxième période pour faire le break.

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Un break réalisé de la tête grâce à Khéphren Thuram (57e), bien servi par McKennie. Avec ce résultat, les coéquipiers de Manuel Locatelli reviennent à trois points de la 3e place du classement, occupée par Naples, et, surtout, prennent cinq unités d’avance sur Côme, 5e. À cinq journées de la fin, la Juventus est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.