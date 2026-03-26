Barça : Hansi Flick va devoir trancher entre deux cadres

Si Hansi Flick a un effectif de qualité au FC Barcelone (leader du championnat), le coach allemand doit faire face à un dilemme durant cette deuxième partie de saison. En effet, au milieu de terrain, Frenkie de Jong est actuellement indisponible suite à une blessure au biceps distal de la jambe droite. Le Néerlandais reviendrait seulement après la trêve internationale, soit début avril lors de la prochaine rencontre contre l’Atlético de Madrid. Or, durant son repos, un certain Marc Bernal a pris ses aises dans l’entrejeu et l’Espagnol de 18 ans a grandement participé au rayonnement de la formation catalane. Mais alors, au retour de l’expérimenté, qui sera titularisé par le technicien allemand ? Dans des propos relayés par Marca, l’analyste Alex Delmas, a pris le temps d’expliquer la situation.

La suite après cette publicité

« Il (Bernal) n’envahit pas les espaces, il les occupe. Il sait où se situer à tout moment. Ses cinq buts au cours des neuf derniers matchs soutiennent une contribution offensive inhabituelle. Il gagne beaucoup de duels, 54 % de manière générale et 56 % uniquement dans le jeu aérien » a-t-il notifié à la source, démontrant que cet impact pouvait peser dans la balance. De l’autre côté, Delmas n’enterre pas non plus le joueur de 28 ans. « Avec De Jong, l’équipe a plus de contrôle. Avec un marquage à l’homme, il peut sortir avec une conduite de balle rapide ou même avec des feintes. Dans ce contexte, seul Pedri est à son niveau dans l’équipe. Côté expérience, il gagne des points ». Deux profils différents, deux milieux de terrain prêts à être titularisés, reste à savoir qui gagnera la bataille au mois d’avril.