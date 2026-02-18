Menu Rechercher
Benfica : Gianluca Prestianni n’en est pas à son coup d’essai 

Benfica 0-1 Real Madrid

Le jeune Argentin continue de se faire démolir. Lors du match de barrages de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid hier (0-1), Gianluca Prestianni (20 ans) s’est retrouvé au centre d’une polémique après des propos racistes rapportés envers Vinicius Junior (25 ans), qui ont conduit à l’arrêt temporaire de la rencontre. L’attaquant brésilien, victime, mais qui s’est récemment expliqué, avait indiqué avoir entendu une insulte raciste, déclenchant le protocole anti-racisme mis en place par l’UEFA.

Par ailleurs, cette scène fait remonter à la surface une affaire précédente impliquant le même joueur. En 2022, lors du Tournoi de Montaigu en catégorie U17, Prestianni avait été filmé au cœur d’une altercation avec un joueur brésilien, juste après la victoire du Brésil d’Endrick contre l’Argentine (2-1). La vidéo, qui commence donc à devenir virale sur les réseaux sociaux, montre le jeune Argentin impliqué dans une mêlée à la fin de la partie comme l’explique AS. Des inquiétudes planent autour de son comportement sur le terrain…

