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Ligue 2

Ligue 2 : Laval croque Dunkerque dans le Nord

Par Valentin Feuillette
1 min.
Les joueurs du Stade Lavallois @Maxppp
Dunkerque 0-2 Laval

Au stade Marcel-Tribut, Dunkerque a reçu Laval pour la 31e journée de Ligue 2 dans une rencontre rapidement tournée à l’avantage des visiteurs. Dès la 7e minute, les Lavallois ont ouvert le score grâce à Camara, qui a transformé un penalty et a permis à son équipe de prendre les commandes. Dunkerque a tenté de réagir par séquences, mais la formation d’Albert Sánchez s’est heurtée à une équipe mayennaise bien organisée et solide défensivement. À la pause, Laval menait logiquement par un but.

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En seconde période, Dunkerque a essayé de pousser pour revenir au score, sans toutefois parvenir à réellement mettre en difficulté la défense adverse. Les hommes d’Olivier Frapolli ont parfaitement géré leur avantage avant de faire le break en fin de match : à la 85e minute, Clavreul a inscrit le second but sur une passe de Thomas. Laval s’est ainsi imposé (2-0) à l’extérieur, au terme d’une prestation maîtrisée et efficace.

Pub. le - MAJ le
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