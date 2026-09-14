Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

PL : Leeds United ne fait qu’une bouchée de Newcastle et monte sur le podium

Par Aurélien Macedo
1 min.
Dominic Calvert-Lewin @Maxppp
Leeds 4-1 Newcastle

Ce lundi, la quatrième journée de Premier League nous offrait un duel intéressant entre Leeds United et Newcastle. Un match vite pris en main par les locaux. Alors qu’aucune équipe à domicile ne s’était imposée dans cette 4e journée, les Peacocks ont déroulé en première période. Imposant son rythme, Leeds a trouvé la faille peu après la demi-heure de jeu sur une frappe d’Ao Tanaka qui était contré par plusieurs joueurs des Magpies dont Lewis Miley et terminait au fond des filets (1-0, 32e).

La suite après cette publicité

Quelques secondes plus tard, le buteur maison Dominic Calvert-Lewins s’est chargé de doubler la mise, mais le but a été attribué à Jayden Bogle contre son camp (2-0, 34e). Puis l’ancien d’Everton s’est enfin offert un but juste avant la pause (3-0, 45e +1). Mieux, en seconde période, Ellan Road a encore chaviré grâce à un nouveau pion signé Noah Okafor (4-0, 59e). En toute fin de rencontre, Newcastle a sauvé l’honneur avec une réalisation de Bazoumana Touré (4-1, 90e). Avec cette victoire 4-1, Leeds United poursuit son début de saison canon et grimpe à la troisième place avec 8 points. Newcastle pointe au douzième rang.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Leeds
Newcastle

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Leeds Logo Leeds
Newcastle Logo Newcastle
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier