PL : Leeds United ne fait qu’une bouchée de Newcastle et monte sur le podium

Ce lundi, la quatrième journée de Premier League nous offrait un duel intéressant entre Leeds United et Newcastle. Un match vite pris en main par les locaux. Alors qu’aucune équipe à domicile ne s’était imposée dans cette 4e journée, les Peacocks ont déroulé en première période. Imposant son rythme, Leeds a trouvé la faille peu après la demi-heure de jeu sur une frappe d’Ao Tanaka qui était contré par plusieurs joueurs des Magpies dont Lewis Miley et terminait au fond des filets (1-0, 32e).

La suite après cette publicité

Quelques secondes plus tard, le buteur maison Dominic Calvert-Lewins s’est chargé de doubler la mise, mais le but a été attribué à Jayden Bogle contre son camp (2-0, 34e). Puis l’ancien d’Everton s’est enfin offert un but juste avant la pause (3-0, 45e +1). Mieux, en seconde période, Ellan Road a encore chaviré grâce à un nouveau pion signé Noah Okafor (4-0, 59e). En toute fin de rencontre, Newcastle a sauvé l’honneur avec une réalisation de Bazoumana Touré (4-1, 90e). Avec cette victoire 4-1, Leeds United poursuit son début de saison canon et grimpe à la troisième place avec 8 points. Newcastle pointe au douzième rang.