Équipe de France : Didier Deschamps explique l’étonnante présence de Warren Zaïre-Emery

Il y a quelques mois encore, Warren Zaïre-Emery était vu comme le présent et l’avenir du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Mais, au fur et à mesure que la saison a avancé, le jeune joueur français a été déclassé dans la hiérarchie de Luis Enrique. Il a ainsi disputé 19 minutes au cumulé sur les quatre dernières rencontres du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, à savoir les doubles confrontations de quarts et demies de Ligue des Champions face à Aston Villa et Arsenal. Pour Luis Enrique, il n’y a aucun doute : le milieu titulaire du PSG est composé de Neves, Vitinha et Fabian Ruiz.

Une disparition qui mettait logiquement en question sa place pour ce rassemblement des Bleus. Pourtant, Didier Deschamps a tout de même fait le choix de le sélectionner pour cette demi-finale de Ligue des Nations face à l’Espagne et cette éventuelle finale en cas de succès contre la Roja. En conférence de presse, il a été interrogé à ce sujet et a tenu à expliquer son choix.

Son manque de temps de jeu n’est pas un problème

« Il n’est pas dans sa période la plus heureuse qui est liée aussi à sa blessure au mauvais moment, et il y a une concurrence au PSG avec de très bons joueurs au milieu. Il a aussi été utilisé dans une position de latéral. C’est un très jeune joueur, une carrière ce n’est jamais sans période difficile, il n’a pas perdu ses qualités, il peut moins les exprimer par le temps de jeu mais c’est un joueur sur qui je compte, qui a fait des choses avec nous, même s’il n’a pas eu énormément de temps de jeu… Oui il y a une forte concurrence au milieu, j’aurais pu citer Khephren (Thuram), Bouba (Kamara)… J’ai confiance en Warren et son potentiel, il peut avoir des périodes moins heureuses pour ensuite continuer son évolution. C’est pas parce que c’est plus dur en club qu’il ne doit plus venir ici », a ainsi répondu le sélectionneur national.

Peu utilisé face à la Croatie lors des quarts - pas entré en jeu à l’aller, 9 minutes au retour - WZE reste donc dans les plans d’un Didier Deschamps qui n’entend pas abandonner un de ses soldats. International français à 7 reprises (1 but), WZE reçoit donc un joli boost de confiance avant cette finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, dans l’attente de savoir s’il sera sur le terrain pour affronter la bande de Pedri et de son coéquipier Fabian Ruiz…